Проектировать и строить мосты из алюминиевых сплавов будет проще

14:25

В утвержденный Росстандартом Перечень документов, обеспечивающих соблюдение требований к безопасности зданий и сооружений, вошел свод правил СП 443.1325800.2019 "Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования". Документ разработан в НИУ МГСУ по инициативе Алюминиевой ассоциации и компании РУСАЛ и был принят Минстроем России в 2019 году.

Согласно Техническому регламенту безопасность зданий и сооружений, а также их проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и сноса обеспечивается соблюдением стандартов и сводов правил, включенных в соответствующие перечни, либо посредством соблюдения требований специальных технических условий.

Ранее проектирование, экспертиза и возведение мостов из алюминиевых сплавов осложнялись необходимостью разработки специальных технических условий (СТУ) для каждого проектируемого моста. Это неизбежно увеличивало стоимость и сроки проектирования. Теперь же, с утверждением Перечня документов, включающего Свод правил 443, оценка соответствия мостов из алюминиевых сплавов требованиям Технического регламента существенно упрощается, сообщает Алюминиевая ассоциация.

Принятое решение позволит продолжить широкое распространение в России практики возведения современных, безопасных, экологичных и эстетичных мостовых конструкций из алюминиевых сплавов. Появляется возможность снизить расходы федерального и региональных бюджетов на строительство и обслуживание мостов, что в полной мере соответствует реализации ключевых целей национальных проектов, таких как "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".