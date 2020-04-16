Проектировать и строить мосты из алюминиевых сплавов будет проще
14:25 16.04.2020
В утвержденный Росстандартом Перечень документов, обеспечивающих соблюдение требований к безопасности зданий и сооружений, вошел свод правил СП 443.1325800.2019 "Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования". Документ разработан в НИУ МГСУ по инициативе Алюминиевой ассоциации и компании РУСАЛ и был принят Минстроем России в 2019 году.
Согласно Техническому регламенту безопасность зданий и сооружений, а также их проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и сноса обеспечивается соблюдением стандартов и сводов правил, включенных в соответствующие перечни, либо посредством соблюдения требований специальных технических условий.
Ранее проектирование, экспертиза и возведение мостов из алюминиевых сплавов осложнялись необходимостью разработки специальных технических условий (СТУ) для каждого проектируемого моста. Это неизбежно увеличивало стоимость и сроки проектирования. Теперь же, с утверждением Перечня документов, включающего Свод правил 443, оценка соответствия мостов из алюминиевых сплавов требованиям Технического регламента существенно упрощается, сообщает Алюминиевая ассоциация.
Принятое решение позволит продолжить широкое распространение в России практики возведения современных, безопасных, экологичных и эстетичных мостовых конструкций из алюминиевых сплавов. Появляется возможность снизить расходы федерального и региональных бюджетов на строительство и обслуживание мостов, что в полной мере соответствует реализации ключевых целей национальных проектов, таких как "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".
НОВОСТИ
- 14:32 16.04.2020
- В Нигерии при обеспечении карантинных мер убиты 18 человек - This Day
- 14:12 16.04.2020
- Песков советует дождаться решения Путина по параду Победы
- 14:00 16.04.2020
- Парад Победы обязательно пройдет в этом году, дату определят в ближайшие дни - Матвиенко
- 13:50 16.04.2020
- ВОЗ призывает соблюдать ограничения из-за Covid-19 во время православной Пасхи
- 13:32 16.04.2020
- Трамп пригрозил в принудительном порядке отправить на каникулы весь состав Конгресса
- 13:20 16.04.2020
- Россия в феврале нарастила вложения в госдолг США на 19%
- 13:05 16.04.2020
- Ограничение на кредитование одних регионов РФ другими будет снято с 2021 г. - Мишустин
- 13:00 16.04.2020
- США могут готовиться к развертыванию ударных систем в космосе - замглавы МИД РФ Рябков
- 12:32 16.04.2020
- Ким Чен Ын пропустил церемонию по случаю дня рождения Ким Ир Сена
- 12:25 16.04.2020
- «Кинотавр» пройдет осенью
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать