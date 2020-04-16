Горбачев предложил всем странам сократить военные расходы
15:00 16.04.2020 Источник: RNS
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского еженедельника Time призвал все страны сократить военные расходы на 10-15% на фоне коронавируса.
«Для решения этой проблемы на самом высоком международном уровне я призываю мировых лидеров созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится, как только ситуация стабилизируется. Это должно быть не что иное, как пересмотр всей мировой повестки дня. В частности, я призываю их сократить военные расходы на 10-15%. Это самое меньшее, что необходимо сделать сейчас», — пишет Горбачев.
Он также указывает, что ни одна страна не может справиться с пандемией нового коронавируса в одиночку и правительства должны принимать решения, исходя из интересов мирового сообщества. RNS
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