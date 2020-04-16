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Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в военном училище в Тюмени

15:12 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очаг заражения новой коронавирусной инфекцией обнаружен среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) в Тюменской области. Об этом сообщила журналистам в четверг на брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Два очага заболевания. <…> Второй очаг - это учреждение Министерства обороны - ТВВИКУ, где [мы] получили серьезный очаг среди курсантов. Вся эта тема разворачивается и проверяется", - сказала она, не уточнив число заразившихся.

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