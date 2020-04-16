Суд арестовал замглавы оперативного разведцентра Росгвардии

15:32 Источник: Интерфакс

Истринский городской суд отправил под арест заместителя начальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного по делу о коррупции.

"В отношении Кудряшова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде.

По данным "Интерфакса", Кудряшов, а также его подельник были задержаны по делу о вымогательстве взятки в несколько миллионов рублей от подмосковного бизнесмена за покровительство, часть из которой они успели получить.