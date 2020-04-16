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НОВОСТИ

ФСБ задержала в Красноярске подростка, подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на школу

16:00 16.04.2020 Источник: Эхо Москвы

В Красноярске ФСБ задержала подростка, подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на школу. Как следует из сообщения пресс-службы силового ведомства, у него нашли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства и личные дневники, в которых была информация о планируемой атаке. Уголовное дело пока возбуждать не стали. Соответствующее решение примут после проведения экспертизы. Эхо Москвы

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