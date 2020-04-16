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НОВОСТИ

Сноуден просит российские власти продлить ему вид на жительство

16:12 16.04.2020 Источник: Интерфакс

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, подал документы на продление вида на жительство, сообщил "Интерфаксу" в четверг его адвокат Анатолий Кучерена.

"Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года", - сказал адвокат.

По его словам, американец просит российские власти продлить ему вид на жительство еще на три года.

Кучерена допустил при этом, что процесс выдачи документов может затянуться с учетом эпидемии.

"Надеемся, что в ближайшее время вопрос решится и мы получим вид на жительство. Хотя возможна задержка в связи с пандемией и самоизоляцией", - сказал адвокат.

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