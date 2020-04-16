Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роструд получает жалобы о нарушениях трудового законодательства от работников организаций, для которых установлены нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса. В основном это сообщения о принуждении сотрудников к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы и об увольнении по соглашению сторон, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в соответствии со статьей 80 Конституции РФ. Продолжают трудиться те люди, работа которых может выполняться в удаленном формате. Закрыты магазины, за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных. Не работают театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

"В связи с введением нерабочих дней, а также приостановкой деятельности предприятий, в Роструд и инспекции труда поступают обращения, в которых работники организаций, для которых установлены нерабочие дни, сообщают о фактах привлечения их к работе, о понуждении к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы, изменению ежегодных графиков отпусков, увольнению по соглашению сторон", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В Роструде добавили, что инспекция труда незамедлительно реагирует на обращения. В частности, работодателям направляются предостережения о недопустимости нарушения трудового законодательства.