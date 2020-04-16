Введение пропусков снизило в Москве число пассажиров на 575 тысяч человек
16:15 16.04.2020
После того, как в Москве были введены цифровые пропуска, количество пассажиров общественного транспорта уменьшилось на 575 тыс. человек. По данным московского Департамента транспорта, сотрудники которого проанализировали количество горожан, передвигавшихся по городу на личном и общественном транспорте, москвичи снизили свою мобильность.
«Наиболее заметно снижение в количестве передвижений на личном транспорте — на 429 тыс. человек меньше. Дороги в Москве сегодня были на 85% свободнее, чем четыре недели назад», - отмечают представители Дептранса.
По данным ведомства, сегодня в 10.00, по сравнению с тем же периодом прошлого года пассажиропоток метро уменьшился на 85%, наземного транспорта на 83%, пригородных электричек на 68%, такси на 63%, личных авто - на 66%.
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