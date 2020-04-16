Минобрнауки не исключило, что следующий учебный год начнется онлайн
17:00 16.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минобрнауки не исключило вероятность начала учебного года осенью онлайн. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, министерство «рассматривает разные сценарные варианты».
Также в интервью телеканалу «Россия 24» Фальков рассказал, что большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате. Министр подчеркнул, что высшие учебные заведения пока закрываться не планируют. По словам главы Минобрнауки, все российские вузы сейчас готовятся к приёму абитуриентов в этом году, несмотря на пандемию коронавируса. Говорит Москва
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