Минобрнауки не исключило, что следующий учебный год начнется онлайн

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минобрнауки не исключило вероятность начала учебного года осенью онлайн. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, министерство «рассматривает разные сценарные варианты».

Также в интервью телеканалу «Россия 24» Фальков рассказал, что большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате. Министр подчеркнул, что высшие учебные заведения пока закрываться не планируют. По словам главы Минобрнауки, все российские вузы сейчас готовятся к приёму абитуриентов в этом году, несмотря на пандемию коронавируса. Говорит Москва