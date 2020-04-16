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НОВОСТИ

Режим ЧС в Японии расширен на всю территорию страны

17:12 16.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Японии расширили режим чрезвычайной ситуации на всю территорию страны. В специальном телеобращении премьер-министр Синдзо Абэ сказал, что он будет действовать по меньшей мере до 7 мая. Как отмечает телеканал NHK, свое решение власти объясняют тем, что случаи заражения коронавирусом замечены за пределами семи префектур, где режим ЧС был введен ранее.

По последним данным, в Японии инфицированы более 8,5 тысяч человек. Почти 200 скончались.  Эхо Москвы

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