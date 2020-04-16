Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки
17:40 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки.
"Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль", - сказал Путин на совещании по поддержке строительной отрасли.
Льготную ипотеку можно будет оформить под 6,5% годовых.
"В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал также президент.
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