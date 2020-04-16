0
0
0
НОВОСТИ

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

17:40 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки.

"Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль", - сказал Путин на совещании по поддержке строительной отрасли.

Льготную ипотеку можно будет оформить под 6,5% годовых.

"В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал также президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 16.04.2020
Режим ЧС в Японии расширен на всю территорию страны
0
101
17:00 16.04.2020
Минобрнауки не исключило, что следующий учебный год начнется онлайн
0
117
16:32 16.04.2020
Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат
0
172
16:15 16.04.2020
Введение пропусков снизило в Москве число пассажиров на 575 тысяч человек
0
170
16:12 16.04.2020
Сноуден просит российские власти продлить ему вид на жительство
0
179
16:00 16.04.2020
ФСБ задержала в Красноярске подростка, подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на школу
0
186
15:32 16.04.2020
Суд арестовал замглавы оперативного разведцентра Росгвардии
0
236
15:12 16.04.2020
Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в военном училище в Тюмени
0
260
15:00 16.04.2020
Горбачев предложил всем странам сократить военные расходы
0
263
14:32 16.04.2020
В Нигерии при обеспечении карантинных мер убиты 18 человек - This Day
0
326

Возврат к списку