17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки.

"Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль", - сказал Путин на совещании по поддержке строительной отрасли.

Льготную ипотеку можно будет оформить под 6,5% годовых.

"В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал также президент.