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НОВОСТИ

Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в систему в военного образования обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»

18:26 16.04.2020 Источник: НГ-Online

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На полях Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол «Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации».

В рамках работы круглого стола пройдет обсуждение по вопросам применения современных информационных технологий и искусственного интеллекта в системе образования в высших военных учебных заведениях Минобороны России.

Представители российских военных ВУЗов и органов военного управления проанализируют отечественный и мировой опыт внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность высших учебных заведений и определят перспективы интеграции цифровых и традиционных методов обучения с учетом современных научно-технических достижений.

В рамках круглого стола также пройдет обсуждение влияния искусственного интеллекта на развитие военного образования и науки. Отдельной темой для докладов станет обеспечение необходимых педагогических условий для реализации эффективного внедрения информационных технологий в образовательный процесс в военных ВУЗах.

Ожидается, что к реализации поставленных в рамках работы круглого стола задач будут привлечены заинтересованные организации и предприятия.

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