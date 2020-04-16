Обвинения в адрес КНР в недостаточном информировании о COVID-19 Путин назвал контрпродуктивными

18:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил действия китайских партнеров по борьбе с пандемией коронавируса и назвал контрпродуктивными попытки обвинить Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"С российской стороны дана высокая оценка последовательным и эффективным действиям китайских партнеров, позволившим стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции. Оба лидера выразили уверенность, что, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом, наши страны смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы", - отметили в четверг в пресс-службе.