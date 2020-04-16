ЧМ по фигурному катанию в 2020 году отменен окончательно
19:10 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об окончательном отмене чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию в Монреале. Об этом сообщает пресс- служба ISU.
Также отменены чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров, который должен был пройти в Сеуле (13-15 марта), и чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде (3-5 апреля).
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