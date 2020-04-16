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Иностранным лидерам Кремль предложит отложить визит в Москву в связи с переносом парада Победы

19:20 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранным лидерам, которые ранее получили приглашения посетить Москву на празднование Дня Победы, будет предложено отложить визиты в связи с переносом торжеств. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это так", - сказал он в ответ на вопрос, означает ли перенос даты праздничных мероприятий, что иностранным лидерам будет предложено отложить визиты в Москву.

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