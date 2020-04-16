Более 80 млрд рублей пойдет на безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу - Силуанов

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем безвозмездной финансовой помощи российским малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей составит более 80 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет оказана прямая безвозмездная финансовая помощь на решение текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников. По нашим оценкам, такая программа поможет поддержать более 970 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Объем финансовой поддержки составит более 80 млрд рублей", - отметил Силуанов.

Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП,

"Во-первых, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, сейчас требуется концентрация усилия на ключевых приоритетах - сдерживание распространения коронавируса и сглаживание соответствующих негативных последствий. На решение этих задач направлен дополнительный финансовый ресурс (прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, также гарантийная поддержка - прим. ТАСС) общим объемом около 2,8% ВВП", - сказал Силуанов.