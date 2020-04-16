Москвичи с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения самоизоляции - штаб
20:25 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москвичи с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"У больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - уточнили в штабе.
НОВОСТИ
- 20:38 16.04.2020
- В Грузии на период ЧС запрещают движение легковых автомобилей
- 20:35 16.04.2020
- Лидеры G7 провели переговоры в режиме видеоконференции
- 20:34 16.04.2020
- По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
- 20:00 16.04.2020
- Более 80 млрд рублей пойдет на безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу - Силуанов
- 19:20 16.04.2020
- Иностранным лидерам Кремль предложит отложить визит в Москву в связи с переносом парада Победы
- 19:10 16.04.2020
- ЧМ по фигурному катанию в 2020 году отменен окончательно
- 19:01 16.04.2020
- Сбербанк отменил плату за использование онлайн-сервиса по возмещению налогов из бюджета
- 18:57 16.04.2020
- Обвинения в адрес КНР в недостаточном информировании о COVID-19 Путин назвал контрпродуктивными
- 18:44 16.04.2020
- Путин поручил перенести подготовку к параду Победы на Красной площади
- 18:26 16.04.2020
- Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в систему в военного образования обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать