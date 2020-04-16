Москвичи с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения самоизоляции - штаб

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москвичи с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"У больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - уточнили в штабе.