Лидеры G7 провели переговоры в режиме видеоконференции

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители стран-участниц Группы семи (G7) поручили своим профильным министрам совместно работать над подготовкой своих государств к безопасному возобновлению экономической деятельности. Об этом говорится заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома по итогам состоявшихся в формате видеоконференции переговоров лидеров "большой семерки".

"Сегодня президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с лидерами стран Группы семи. Лидеры рассмотрели скоординированные усилия по совместной борьбе с пандемией (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), [которые были предприняты] с момента их последней встречи 16 марта (также проводилась в формате видеоконференции - прим. ТАСС), и обсудили дальнейшие шаги по восстановлению здоровья [населения], безопасности и процветания", - отмечает пресс-служба Белого дома.

"Продвигаясь вперед, лидеры G7 поручили своим министрам работать вместе, чтобы подготовить экономики всех стран G7 к безопасному открытию на такой основе, которая позволит странам Группы семи восстановить экономический рост при более устойчивых системах здравоохранения и надежных цепях поставок", - отмечается в сообщении.