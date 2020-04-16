Лидеры G7 провели переговоры в режиме видеоконференции
20:35 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители стран-участниц Группы семи (G7) поручили своим профильным министрам совместно работать над подготовкой своих государств к безопасному возобновлению экономической деятельности. Об этом говорится заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома по итогам состоявшихся в формате видеоконференции переговоров лидеров "большой семерки".
"Сегодня президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с лидерами стран Группы семи. Лидеры рассмотрели скоординированные усилия по совместной борьбе с пандемией (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), [которые были предприняты] с момента их последней встречи 16 марта (также проводилась в формате видеоконференции - прим. ТАСС), и обсудили дальнейшие шаги по восстановлению здоровья [населения], безопасности и процветания", - отмечает пресс-служба Белого дома.
"Продвигаясь вперед, лидеры G7 поручили своим министрам работать вместе, чтобы подготовить экономики всех стран G7 к безопасному открытию на такой основе, которая позволит странам Группы семи восстановить экономический рост при более устойчивых системах здравоохранения и надежных цепях поставок", - отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 20:38 16.04.2020
- В Грузии на период ЧС запрещают движение легковых автомобилей
- 20:34 16.04.2020
- По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
- 20:25 16.04.2020
- Москвичи с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения самоизоляции - штаб
- 20:00 16.04.2020
- Более 80 млрд рублей пойдет на безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу - Силуанов
- 19:20 16.04.2020
- Иностранным лидерам Кремль предложит отложить визит в Москву в связи с переносом парада Победы
- 19:10 16.04.2020
- ЧМ по фигурному катанию в 2020 году отменен окончательно
- 19:01 16.04.2020
- Сбербанк отменил плату за использование онлайн-сервиса по возмещению налогов из бюджета
- 18:57 16.04.2020
- Обвинения в адрес КНР в недостаточном информировании о COVID-19 Путин назвал контрпродуктивными
- 18:44 16.04.2020
- Путин поручил перенести подготовку к параду Победы на Красной площади
- 18:26 16.04.2020
- Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в систему в военного образования обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать