По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей
20:34 16.04.2020
На субсидирование процентных ставок субъектам малого предпринимательства будет выделено из московского бюджета дополнительно 20-30 млрд руб. По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, малые и и средние предприниматели страдают от кризиса сильнее всего и потому городской бюджет будет активно помогать им. Напомним, ранее мэр Сергей Собянин подписал уже третий пакет мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Совместно с крупными банками, в частности, городские власти намерены помочь бизнесменам в выплате кредитов. Столичный бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по уже полученным займам и до 8% по новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности.
До 31 декабря 2020 года от уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу будут освобождены кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций. Арендодателям, сдающим помещения для размещения отелей, компенсируют сумму налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%. Собственники, использующие недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела, получат компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года. Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.
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