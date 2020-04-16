В Грузии на период ЧС запрещают движение легковых автомобилей

20:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Грузии с целью сдерживания распространения коронавируса приняло решение с 17 апреля полностью запретить передвижение легковых автомобилей в стране. Об этом в четверг на брифинге заявил советник премьер-министра Грузии по международным делам Ираклий Чиковани.

"Завтра с 12:00 (11:00 мск) на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей", - сказал Чиковани.