В Грузии на период ЧС запрещают движение легковых автомобилей
20:38 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Грузии с целью сдерживания распространения коронавируса приняло решение с 17 апреля полностью запретить передвижение легковых автомобилей в стране. Об этом в четверг на брифинге заявил советник премьер-министра Грузии по международным делам Ираклий Чиковани.
"Завтра с 12:00 (11:00 мск) на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей", - сказал Чиковани.
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