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Выдача зарплатных кредитов отодвигает проблему на будущее - эксперт

21:05 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдача зарплатных кредитов переносит проблему закредитованности компаний на будущее. Такое мнение выразил ТАСС директор аналитической группы по финансовым организациям международного рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.

"Кредиты на выплату зарплаты сотрудникам пока не пользуются большим спросом, так как такой кредит увеличивает закредитованность предприятия, и переносит проблему в будущее. Гарантия от ВЭБа, покрывающая 75% кредита, возможно уменьшит риски для банков, но вот вопрос - увеличится ли спрос со стороны самих заемщиков", - сказал он.

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