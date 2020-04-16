Правительство РФ поручило применять китайский препарат для лечения коронавирусной инфекции
21:20 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава России применять и передавать другим медицинским организациям незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в четверг на официальном портале нормативно-правовых актов.
"В целях лечения новой коронавирусной инфекции федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации осуществить в 2020 году применение, хранение, распределение (по согласованию с Минздравом России) и передачу на безвозмездной основе медицинским организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и частным медицинским организациям, которые осуществляют оказание медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или с подозрением на такой диагноз в стационарных условиях, незарегистрированного лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием гидроксихлорохин, таблетки, 100 мг, No 14, в количестве 68600 упаковок, поставленного на безвозмездной основе из Китайской Народной Республики компанией "Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко., Лтд.", - говорится в документе.
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