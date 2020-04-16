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МИД Британии: Нам придется задать сложные вопросы по поводу появления COVID-19

21:45 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тщательный анализ вспышки коронавируса, а также того, могла ли она быть предотвращена, должен быть проведен после окончания пандемии. Об этом заявил в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Совершенно точно постфактум необходим тщательный анализ этих уроков, включая начало [распространения] вируса. Он должен проводиться на основе научных знаний", - цитирует министра агентство Рейтер.

"Несомненно, после кризиса у нас все будет не так, как обычно. И нам придется задать сложные вопросы по поводу того, откуда он (вирус - прим. ТАСС) появился и по поводу того, как он мог быть остановлен раньше", - заявил Рааб в ответ на вопрос об отношениях с Китаем в связи с распространением коронавируса.

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