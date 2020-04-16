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Данные по распространению коронавируса в мире на 16 апреля по данным ВОЗ

22:00 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество инфицированных коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 76 тысяч, что свыше чем на 6 тысяч больше, чем за предыдущий день. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 8 тысяч, что также больше, чем днем ранее, сообщила в четверг в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 16 апреля в мире были зарегистрированы 1 991 562 инфицированных и 130 885 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 76 647, а количество летальных исходов - на 7 875. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 013 093 и 89 317 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 35 497, а умерших - на 4 710.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 707 121 человек, 30 245 умерли. По числу инфицированных за сутки - 33 760 - этот регион уступает Европе, умерших за последние 24 часа там также меньше - 2 909.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 16 апреля там выявлены 125 571 инфицированный и 4 239 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 604 070. Далее следуют Испания (177 633), Италия (165 155), Германия (130 450), Франция (105 155), Великобритания (98 480), Китай (83 797), Иран (76 389), Турция (69 392) и Бельгия (33 573).

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