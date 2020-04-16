Глава МЭР исключил вероятность дефолта в России

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России подобного тому, который власти РФ объявили в 1998 году. Об этом он заявил в программе "Познер" на Первом канале.

"Нет", - заявил Решетников, отвечая на вопрос ведущего, есть ли хоть минимальная вероятность дефолта, как в 1998 году.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации государству необходимо помочь предпринимателям, "чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать свое дело в России".

"Мне кажется, сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику. Ведь в отличие от 2008 года, когда мы в первую очередь спасали крупные предприятия, мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе", - пояснил глава Минэкономразвития.