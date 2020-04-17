Макрон о пандемии COVID-19: Само собой произошло что-то, о чем мы не знаем

22:45 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что существует много невыясненного вокруг вспышки коронавируса COVID-19 в Китае.

"Само собой произошло что-то, о чем мы не знаем", - сказал он в интервью, опубликованном в четверг в газете Financial Times.

В то же время он отметил: "Давайте не будем настолько наивными, чтобы говорить, что с этим можно было справиться намного лучше".

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что власти США изучают версию того, что источником COVID-19 был не рынок в Ухане, а лаборатория в этом же городе. В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Такую теорию продвигают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.