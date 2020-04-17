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За прошедшие сутки в Москве скончались еще 14 человек с положительным тестом на COVID-19

23:45 16.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще 14 человек с новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве за сутки. Среди них - пациенты от 29 до 88 лет, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 29 до 88 лет", - говорится в сообщении.

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