Экипаж МКС успешно приземлился в Казахстане

09:00 Источник: Lenta.ru

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» с экипажем Международной космической станции (МКС) успешно приземлился. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Роскосмоса.

Как сообщает РИА Новости, аппарат совершил посадку в степи Казахстана. На Землю вернулись российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. После эвакуации их перевезут на аэродром на Байконуре. Вместо специальных шатров медики осмотрят экипаж прямо в вертолетах.

Корабль с экипажем отстыковался от МКС в 04:53 по московскому времени. До 22 октября на станции будут находиться россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. Lenta.Ru