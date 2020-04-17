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Экипаж МКС успешно приземлился в Казахстане

09:00 17.04.2020 Источник: Lenta.ru

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» с экипажем Международной космической станции (МКС) успешно приземлился. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Роскосмоса.

Как сообщает РИА Новости, аппарат совершил посадку в степи Казахстана. На Землю вернулись российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. После эвакуации их перевезут на аэродром на Байконуре. Вместо специальных шатров медики осмотрят экипаж прямо в вертолетах.

Корабль с экипажем отстыковался от МКС в 04:53 по московскому времени. До 22 октября на станции будут находиться россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.  Lenta.Ru

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