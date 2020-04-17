0
0
0
НОВОСТИ

ВВП Китая упал на рекордные 7%

09:05 17.04.2020 Источник: РБК

ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым сокращением показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.

Reuters указывает, что сокращение ВВП Китая на 6,8% — первое с 1992 года, когда КНР официально начала вести подсчеты ВВП в квартальном исчислении.

Помимо этого, из данных NBS, приведенных SCMP, также следует, что в течение марта экономика страны продолжала находиться под сильным давлением. Особенно страдали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал, пишет издание. Розничные продажи сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года, а инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 17.04.2020
Экипаж МКС успешно приземлился в Казахстане
0
32
23:45 16.04.2020
За прошедшие сутки в Москве скончались еще 14 человек с положительным тестом на COVID-19
0
555
22:45 16.04.2020
Макрон о пандемии COVID-19: Само собой произошло что-то, о чем мы не знаем
0
717
22:20 16.04.2020
Глава МЭР исключил вероятность дефолта в России
0
646
22:00 16.04.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 16 апреля по данным ВОЗ
0
686
21:45 16.04.2020
МИД Британии: Нам придется задать сложные вопросы по поводу появления COVID-19
0
690
21:20 16.04.2020
Правительство РФ поручило применять китайский препарат для лечения коронавирусной инфекции
0
670
21:05 16.04.2020
Выдача зарплатных кредитов отодвигает проблему на будущее - эксперт
0
623
20:38 16.04.2020
В Грузии на период ЧС запрещают движение легковых автомобилей
0
663
20:35 16.04.2020
Лидеры G7 провели переговоры в режиме видеоконференции
0
657

Возврат к списку