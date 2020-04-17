0
0
154
НОВОСТИ

В МЧС дали совет не носить защитную маску на улице

09:20 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.

"Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность", - говорится в рекомендациях МЧС.

Специалисты также советуют не носить маску на улице. "Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит", - советуют в МЧС. Маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 17.04.2020
Саудовская Аравия выделит на борьбу с коронавирусом $500 млн
0
32
10:20 17.04.2020
Ученые из Франции определили температуру, убивающую коронавирус
0
64
10:05 17.04.2020
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие две-три недели - Ракова
0
87
10:00 17.04.2020
В военном училище в Тюмени введен карантин после регистрации очага коронавируса
0
97
09:32 17.04.2020
Ярославль и Кострому облетели на вертолете с картиной "Изыди, вирус окаянный!"
0
139
09:05 17.04.2020
ВВП Китая упал на рекордные 7%
0
190
09:00 17.04.2020
Экипаж МКС успешно приземлился в Казахстане
0
181
23:45 16.04.2020
За прошедшие сутки в Москве скончались еще 14 человек с положительным тестом на COVID-19
0
622
22:45 16.04.2020
Макрон о пандемии COVID-19: Само собой произошло что-то, о чем мы не знаем
0
787
22:20 16.04.2020
Глава МЭР исключил вероятность дефолта в России
0
710

Возврат к списку