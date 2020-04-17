Ярославль и Кострому облетели на вертолете с картиной "Изыди, вирус окаянный!"
09:32 17.04.2020 Источник: Газета.Ru
Картина художника Васи Ложкина «Изыди, вирус окаянный!» облетела на частном вертолете Кострому и Ярославль, рассказали организаторы акции изданию Kostroma.today.
Картину со злыми котами в маске и зажженным факелом Ложкин впервые показал в социальных сетях в конце марта 2020 года. «Все пройдет. Надеюсь, чем скорее, тем лучше», — гласит подпись к его посту в Instagram.
Позднее эта картина «Изыди, вирус окаянный!» попала в частную коллекцию ярославца. Когда ее увидели несколько рестораторов, то они решили устроить акцию и «поделиться позитивом со всеми жителями Ярославля и Костромы».
«Позитив — именно то, чего людям сейчас крайне недостает!» — добавили организаторы.
Они признались, что изначально собирались сжечь чучело москвича, но потом отказались от этой идеи, выбрав более элегантный вариант. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 17.04.2020
- Саудовская Аравия выделит на борьбу с коронавирусом $500 млн
- 10:20 17.04.2020
- Ученые из Франции определили температуру, убивающую коронавирус
- 10:05 17.04.2020
- Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие две-три недели - Ракова
- 10:00 17.04.2020
- В военном училище в Тюмени введен карантин после регистрации очага коронавируса
- 09:20 17.04.2020
- В МЧС дали совет не носить защитную маску на улице
- 09:05 17.04.2020
- ВВП Китая упал на рекордные 7%
- 09:00 17.04.2020
- Экипаж МКС успешно приземлился в Казахстане
- 23:45 16.04.2020
- За прошедшие сутки в Москве скончались еще 14 человек с положительным тестом на COVID-19
- 22:45 16.04.2020
- Макрон о пандемии COVID-19: Само собой произошло что-то, о чем мы не знаем
- 22:20 16.04.2020
- Глава МЭР исключил вероятность дефолта в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать