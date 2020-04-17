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Ярославль и Кострому облетели на вертолете с картиной "Изыди, вирус окаянный!"

09:32 17.04.2020 Источник: Газета.Ru

Картина художника Васи Ложкина «Изыди, вирус окаянный!» облетела на частном вертолете Кострому и Ярославль, рассказали организаторы акции изданию Kostroma.today.

Картину со злыми котами в маске и зажженным факелом Ложкин впервые показал в социальных сетях в конце марта 2020 года. «Все пройдет. Надеюсь, чем скорее, тем лучше», — гласит подпись к его посту в Instagram.

Позднее эта картина «Изыди, вирус окаянный!» попала в частную коллекцию ярославца. Когда ее увидели несколько рестораторов, то они решили устроить акцию и «поделиться позитивом со всеми жителями Ярославля и Костромы».

«Позитив — именно то, чего людям сейчас крайне недостает!» — добавили организаторы.

Они признались, что изначально собирались сжечь чучело москвича, но потом отказались от этой идеи, выбрав более элегантный вариант.  Газета.Ru

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