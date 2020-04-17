В военном училище в Тюмени введен карантин после регистрации очага коронавируса
10:00 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине после регистрации у 15 человек новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковника Михаила Багрова, заявление которого опубликовано на канале регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
"Учебное заведение находится на карантине. В нем принимаются исключительные меры по нераспространению инфекции: со всеми курсантами работает медицинский персонал, несколько раз в день проводится термометрия всех, кто находится на территории училища, а также дезинфекция всех помещений и объектов", - заявил Багров.
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