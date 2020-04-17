Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие две-три недели - Ракова
10:05 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Москвы ожидают, что пик заболеваемости коронавирусом придется на ближайшие две- три недели. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Ближайшее время будет очень трудным для всех нас. Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие две-три недели", - сказала Ракова.
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