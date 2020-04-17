Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие две-три недели - Ракова

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы ожидают, что пик заболеваемости коронавирусом придется на ближайшие две- три недели. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ближайшее время будет очень трудным для всех нас. Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие две-три недели", - сказала Ракова.