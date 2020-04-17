Ученые из Франции определили температуру, убивающую коронавирус

10:20 Источник: РБК

Ученые из французского Университета Прованса (Université de Provence — Aix-Marseille I) в ходе исследований определили температуру, необходимую для гибели коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в электронной научной библиотеке bioRxiv.

В ходе эксперимента исследователи нагревали клетки коронавируса до 60 градусов по Цельсию в течение часа и обнаружили, что после теплового воздействия некоторые его штаммы могли размножаться. Полностью коронавирус погиб после нагрева до 92 градусов в течение 15 мин. РБК