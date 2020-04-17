Саудовская Аравия выделит на борьбу с коронавирусом $500 млн

10:32 Источник: Газета.Ru

Саудовская Аравия пообещала направить $500 млн в несколько международных организаций в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе стран G20.

Планируется, что порядка $150 млн страна переведет Коалиции за инновации в подготовке к эпидемиям (CEPI), еще столько же получит Альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также $200 млн распределят по другим международным организациям, в том числе между лечебными учреждениями и программами здравоохранения.

«Этот вклад делается после взятых обязательств во время внеочередного саммита лидеров G20», — говорится в документе.

Кроме того, Саудовская Аравия призвала все страны, неправительственные организации для помощи в финансировании борьбы с пандемией COVID-19. По оценкам специалистов, на противодействие инфекции потребуется более $8 млрд.

Всего на данный момент инфицированы вирусом более 2,1 млн человек, выздоровели более 547 тыс. пациентов, умерли — 146 847. Газета.Ru