Саудовская Аравия выделит на борьбу с коронавирусом $500 млн
10:32 17.04.2020 Источник: Газета.Ru
Саудовская Аравия пообещала направить $500 млн в несколько международных организаций в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе стран G20.
Планируется, что порядка $150 млн страна переведет Коалиции за инновации в подготовке к эпидемиям (CEPI), еще столько же получит Альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также $200 млн распределят по другим международным организациям, в том числе между лечебными учреждениями и программами здравоохранения.
«Этот вклад делается после взятых обязательств во время внеочередного саммита лидеров G20», — говорится в документе.
Кроме того, Саудовская Аравия призвала все страны, неправительственные организации для помощи в финансировании борьбы с пандемией COVID-19. По оценкам специалистов, на противодействие инфекции потребуется более $8 млрд.
Всего на данный момент инфицированы вирусом более 2,1 млн человек, выздоровели более 547 тыс. пациентов, умерли — 146 847. Газета.Ru
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