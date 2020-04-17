Минпросвещения РФ перенесло всероссийские проверочные работы на следующий учебный год

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве, видеозапись опубликована на сайте кабмина.

"Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года", - сообщил министр.