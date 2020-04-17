Решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников - Минпросвещения РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников.

"Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что есть та или иная ситуация, связанная с угрозой здоровью школьников. Но окончательное решение будет принято после майских праздников", - сказал Кравцов на брифинге в правительстве, видеозапись опубликована в пятницу на сайте кабмина.

Изначально ЕГЭ в этом году должен был проводиться в три этапа: с 20 марта по 13 апреля был запланирован досрочный этап, с 25 мая по 29 июня - основной, с 4 по 22 сентября - дополнительный. Однако в целях профилактики коронавируса Минпросвещения России приняло решение перенести сроки проведения - старт ЕГЭ планируется на 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов он начнется с 9 июня.

В мире новым коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 апреля, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.