Число пациентов с диагнозом "коронавирус" превысило в России 32 тыс. - информцентр
11:20 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 4 тыс. положительных тестов на коронавирус было сдано в России за минувшие сутки, при этом 286 человек были выписаны из больниц по выздоровлению. Об этом сообщил официальный представитель информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".
"За последние сутки в России зафиксировано 4 069 новых положительных результатов теста. При этом выписали по выздоровлению 286 человек. Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек. 273 [человека], к сожалению, скончались", - сказал он.
Как пояснили ТАСС в оперштабе, озвученные цифры не являются окончательными - в частности, не учтены данные по Республике Алтай.
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