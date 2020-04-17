Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
11:30 17.04.2020
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф даст большое эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову, главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Интервью выйдет 21 апреля на "Лента.ру". Параллельно оно будет доступно на площадке онлайн-кинотеатра Okko и на всех информационных ресурсах Rambler Group.
В ходе полуторачасовой беседы Герман Греф ответит на актуальные вопросы о ситуации в российской и мировой экономике, банковском секторе и в бизнесе. Часть вопросов, которые задаст Герману Грефу Андрей Макаров, будут отобраны из присланных читателями изданий Rambler Group по принципу оригинальности и наибольшего интереса к темам. Свой вопрос каждый желающий может задать с помощью специальной формы, размещенной на "Лента.ру".
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