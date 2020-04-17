Красноярский подросток, подозреваемый в подготовке нападения на школу, готовился к этому четыре месяца - ФСБ

11:32 Источник: Эхо Москвы

Красноярский подросток, подозреваемый в подготовке вооруженного нападения на школу, готовился к этому четыре месяца. Об этом сообщает краевое управление ФСБ. Кроме того, по информации ФСБ, изначально нападение планировалось 19-20 апреля, но из-за переноса учебного процесса в дистанционный формат из-за коронавируса подросток решил изменить дату нападения. По данным спецслужбы, у подростка изъяты обрез с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. Эхо Москвы