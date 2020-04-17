Число заявок на кредитные каникулы от физлиц составило почти 600 тыс. - Набиуллина

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 600 тыс. обращений на реструктуризацию кредитов получено к 15 апреля от физических лиц, удовлетворено 44% заявок. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"К 15 апреля заемщики подали больше 585 тыс. обращений о реструктуризации. По сравнению с итогами прошлого мониторинга доля удовлетворенных заявок граждан существенно возросла - с 14% до 44%, это почти 200 тыс. кредитов", - сказал она.