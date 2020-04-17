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Россия поднялась с 14-го на 11-е место по числу случаев заражения коронавирусом в мире

12:05 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в пятницу поднялась с 14-го на 11-е место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также подсчетов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.

По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся в России достигло 32 008. По этому показателю страна опередила Бразилию, Нидерланды и Канаду.

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