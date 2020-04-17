Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 18,1 тыс. человек - оперштаб

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые 1 959 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве - на 43% больше, чем днем ранее. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в столице более 18 тыс. 105 зараженных.