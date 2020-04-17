Тесты 31 нахимовца, находящегося в Москве, дали положительные результаты - МО РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тесты на коронавирус 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты", - сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, состояние всех инфицированных нормальное, симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела в норме. "Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение", - подчеркнули в Минобороны.