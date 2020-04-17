0
0
123
НОВОСТИ

Более 11000 компаниям могут отменить арендную плату по распоряжению мэра Москвы

12:25 17.04.2020

Не менее 11000 московских компаний могут быть освобождены от арендных платежей по распоряжению мэра Сергея Собянина. Им уже разосланы уведомления о такой возможности. По данным московского Департамента городского имущества, этот инструмент поддержки утвержден градоначальником в рамках второго пакета антикризисных мер. Общий объем сэкономленных бизнесменами средств составит до 4,6 млрд рублей.

По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, арендаторы городского имущества, пострадавшие из-за кризиса, также получили инструкции по поводу того, как получить городскую поддержку.

"Уведомления были разосланы не только на юридический и фактический адреса организаций, но и направлены онлайн в личные кабинеты арендаторов на городском портале mos.ru", - отметил Ефимов.

Поддержку предоставят предприятиям, работающим в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницам и туристическим компаниям.

Бизнесменам необходимо направить обращение в департамент городского имущества, приложив материалы фотофиксации, подтверждающие вид деятельности и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми в Москве законами. "Обращения принимаются в электронном виде через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес департамента городского имущества до конца 2020 года. После успешного рассмотрения обращений арендаторам будет пересчитана арендная плата", - отмечает глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 17.04.2020
Кремль констатирует разную степень готовности регионов РФ к борьбе с коронавирусом
0
30
13:20 17.04.2020
Трамп объявил о планах поэтапно снимать ограничения, введенные в США из-за коронавируса
0
53
13:05 17.04.2020
В Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медицинских работников
0
82
13:00 17.04.2020
Путин по видеосвязи проверит готовность медцентров к лечению инфекции COVID-19 - Песков
0
90
12:32 17.04.2020
Тесты 31 нахимовца, находящегося в Москве, дали положительные результаты - МО РФ
0
135
12:20 17.04.2020
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 18,1 тыс. человек - оперштаб
0
162
12:05 17.04.2020
Россия поднялась с 14-го на 11-е место по числу случаев заражения коронавирусом в мире
0
172
12:00 17.04.2020
Число заявок на кредитные каникулы от физлиц составило почти 600 тыс. - Набиуллина
0
167
11:32 17.04.2020
Красноярский подросток, подозреваемый в подготовке нападения на школу, готовился к этому четыре месяца - ФСБ
0
186
11:30 17.04.2020
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
0
177

Возврат к списку