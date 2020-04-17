Более 11000 компаниям могут отменить арендную плату по распоряжению мэра Москвы

12:25

Не менее 11000 московских компаний могут быть освобождены от арендных платежей по распоряжению мэра Сергея Собянина. Им уже разосланы уведомления о такой возможности. По данным московского Департамента городского имущества, этот инструмент поддержки утвержден градоначальником в рамках второго пакета антикризисных мер. Общий объем сэкономленных бизнесменами средств составит до 4,6 млрд рублей.

По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, арендаторы городского имущества, пострадавшие из-за кризиса, также получили инструкции по поводу того, как получить городскую поддержку.

"Уведомления были разосланы не только на юридический и фактический адреса организаций, но и направлены онлайн в личные кабинеты арендаторов на городском портале mos.ru", - отметил Ефимов.

Поддержку предоставят предприятиям, работающим в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницам и туристическим компаниям.

Бизнесменам необходимо направить обращение в департамент городского имущества, приложив материалы фотофиксации, подтверждающие вид деятельности и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми в Москве законами. "Обращения принимаются в электронном виде через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес департамента городского имущества до конца 2020 года. После успешного рассмотрения обращений арендаторам будет пересчитана арендная плата", - отмечает глава Департамента городского имущества Максим Гаман.