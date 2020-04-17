Путин по видеосвязи проверит готовность медцентров к лечению инфекции COVID-19 - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи примет участие в открытии нескольких больниц, специализирующихся на лечении больных с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, после 15:00 мск ожидается "открытие нескольких больниц, это будет в режиме видеоконференции - президент примет участие". Песков уточнил, что планируется открытие инфекционной больницы в Вороновском в Москве и открытие многофункционального медицинского центра в Нижнем Новгороде. Он добавил, что на связь с президентом выйдут и специалисты из регионов, где строятся другие медицинские центры. "По сути, это будет совещание содержательное по готовности фонда койка-мест и введению новых объектов", - отметил Песков.