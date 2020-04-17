В Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медицинских работников

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирус подтвержден более чем у 100 медицинских работников в Санкт- Петербурге, сообщили в пятницу журналистам в городском комитете по здравоохранению. Таким образом, примерно каждый 15-й заразившийся коронвирусом в городе является медработником.

"В Санкт-Петербурге более чем у 100 медицинских работников подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.

По последним данным, в городе выявлены 1 507 случаев заражения.