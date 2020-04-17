Кремль констатирует разную степень готовности регионов РФ к борьбе с коронавирусом

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Готовность некоторых регионов к распространению коронавируса оставляет желать лучшего, с ними ведется специальная работа. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть регионы, где ситуация оставляет желать лучшего, есть регионы, которые успешнее готовятся [к распространению коронавируса]", - констатировал представитель Кремля. По его словам, "законодателем здесь является Москва, которая раньше других регионов столкнулась с ростом количества заболевших и где темпы прироста по-прежнему высокие".