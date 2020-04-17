0
0
0
НОВОСТИ

Кремль констатирует разную степень готовности регионов РФ к борьбе с коронавирусом

13:32 17.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Готовность некоторых регионов к распространению коронавируса оставляет желать лучшего, с ними ведется специальная работа. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть регионы, где ситуация оставляет желать лучшего, есть регионы, которые успешнее готовятся [к распространению коронавируса]", - констатировал представитель Кремля. По его словам, "законодателем здесь является Москва, которая раньше других регионов столкнулась с ростом количества заболевших и где темпы прироста по-прежнему высокие".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 17.04.2020
Трамп объявил о планах поэтапно снимать ограничения, введенные в США из-за коронавируса
0
53
13:05 17.04.2020
В Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медицинских работников
0
82
13:00 17.04.2020
Путин по видеосвязи проверит готовность медцентров к лечению инфекции COVID-19 - Песков
0
90
12:32 17.04.2020
Тесты 31 нахимовца, находящегося в Москве, дали положительные результаты - МО РФ
0
135
12:25 17.04.2020
Более 11000 компаниям могут отменить арендную плату по распоряжению мэра Москвы
0
129
12:20 17.04.2020
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 18,1 тыс. человек - оперштаб
0
162
12:05 17.04.2020
Россия поднялась с 14-го на 11-е место по числу случаев заражения коронавирусом в мире
0
172
12:00 17.04.2020
Число заявок на кредитные каникулы от физлиц составило почти 600 тыс. - Набиуллина
0
167
11:32 17.04.2020
Красноярский подросток, подозреваемый в подготовке нападения на школу, готовился к этому четыре месяца - ФСБ
0
186
11:30 17.04.2020
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
0
177

Возврат к списку