Набиуллина исключила введение моратория на снятие банковских вкладов населения
14:00 17.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава ЦБ исключила введение моратория на снятие банковских вкладов населения. По словам Эльвиры Набиуллиной, в таких мерах нет никакой необходимости.
«Во-первых, это невозможно ни юридически, ни правовым образом. Ни Гражданский кодекс, ни банковское законодательство не позволяют вводить такие ограничения», — подчеркнула Набиуллина.
Глава регулятора также добавила, что у банков есть порядка 7 трлн рублей рыночного обеспечения, под которое они могут привлечь деньги у ЦБ или на рынке. Говорит Москва
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