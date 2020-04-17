Набиуллина исключила введение моратория на снятие банковских вкладов населения

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава ЦБ исключила введение моратория на снятие банковских вкладов населения. По словам Эльвиры Набиуллиной, в таких мерах нет никакой необходимости.

«Во-первых, это невозможно ни юридически, ни правовым образом. Ни Гражданский кодекс, ни банковское законодательство не позволяют вводить такие ограничения», — подчеркнула Набиуллина.

Глава регулятора также добавила, что у банков есть порядка 7 трлн рублей рыночного обеспечения, под которое они могут привлечь деньги у ЦБ или на рынке. Говорит Москва