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США поддержали решение российских властей перенести парад Победы

14:12 17.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США поддержали решение властей РФ перенести парад Победы. Ранее Владимир Путин заявил, что праздничные мероприятия обязательно состоятся, когда пройдёт пандемия коронавируса и ограничительные меры будут сняты.

Как заявил посол Вашингтона в Москве Джон Салливан, после победы над коронавирусом США будут рады вместе праздновать победу над общим врагом.

«Победа над фашизмом и нацизмом — важное событие, которое не должно быть забыто. И даты, связанные с этим, нужно отмечать. Мы полностью поддерживаем решение России перенести эти торжества на более поздний срок, когда мы все сможем их отпраздновать должным образом», — написал Салливан в своём Twitter.

Ранее Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях нельзя начинать подготовку к параду Победы и поручил военным отложить все массовые мероприятия.  Говорит Москва

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